Angola: La qualité de l'éducation, défi à relever par le gouvernement, affirme le vice-président

La Conférence Nationale sur l'Education 2018, dont les travaux se poursuivent jusqu'au jeudi, analyse avec la société civile l'état actuel de l'éducation et de l' enseignement en Angola, avant de prendre des décisions plus adéquates visant à garantir une éducation inclusive et de qualité.

Le succès de tout pays dépend d'une éducation et d'un enseignement de qualité, de la valorisation de l'enseignant par un salaire excellent et des avantages sociaux, car ce dernier est un professionnel qui transmet des connaissances, a-t-il ajouté.

Luanda — Le gouvernement angolais tient à augmenter à 20 pour cent le budget général de l'Etat destiné au secteur de l'Education, pour la période 2018/2022, dans le but d'améliorer la qualité de l'éducation et de l'enseignement dans le pays, a fait savoir mardi à Luanda le vice-président de la République, Bornito de Sousa.

