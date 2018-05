Algérie: "Printemps des ARTs" - Des diplomates et des hommes d'affaires à la grande exposition d'arts plastiques algériens

Le ministre a, par ailleurs, annoncé l'organisation, jeudi prochain, d'une journée d'étude sur "le marché de l'Art" pour discuter de la protection de l'artiste, de la réalisation des œuvres, de la dimension commerciale et économique des œuvres artistiques et des moyens de commercialisation avec la participation des différents secteurs à l'instar des Finances, du Commerce et des Douanes.

L'édition fondatrice du "Printemps des arts" a été favorablement accueillie par les participants en ce sens qu'elle a favorisé la rencontre et l'échange d'expériences artistiques entre les jeunes artistes et leurs ainés, a précisé le ministre.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a indiqué, dans une déclaration à la presse, que cette visite de la manifestation "Printemps des arts" au profit d'ambassadeurs, de représentants de misions diplomatiques en Algérie, de chefs d'entreprises économiques et d'hommes d'affaires vise à leur faire découvrir "le haut niveau" des arts plastiques en Algérie et leur permettre d'acquérir certaines œuvres.

Alger — Des ambassadeurs, des représentants de missions diplomatiques accréditées en Algérie ainsi que des représentants d'institutions économiques et des hommes d'affaires ont effectué lundi une visite spéciale à la grande exposition d'arts plastiques algériens, organisée au Palais de la Culture au titre de la 1e édition de la manifestation "Printemps des arts" qui regroupe depuis samedi dernier les œuvres de près de 180 plasticiens et sculpteurs des différentes régions du pays.

