Togo: La Coalition des 14 se rebiffe !

Initialement projetée sur ce mercredi, la marche de la C14, n'aura finalement pas lieu. Et pour cause, un communiqué vient informer que "la coalition a décidé de surseoir à l'appel des populations togolaises à manifester" les 9, 12 et 13 mai 2018 conformément à la lettre d'information déposée à titre conservatoire auprès du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales.

Aussi poursuit le communiqué qui vient surseoir à ces manifs de la semaine, "en effet, compte tenu des dernières informations dont elle dispose, la coalition des 14 partis d'opposition estime que le maintien de ces manifestations ne permettrait pas un déroulement empreint de sérénité, de sécurité pour les manifestants et d'atteinte des objectifs visés".

Si toutefois, Mme Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson et ses pairs de la C14 appellent "le peuple togolais, sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger, à demeurer mobilisé et en alerte afin de répondre aux mots d'ordre des prochains jours", ils remercient "les populations togolaises pour leur vigilance et leur engagement".

Pour rappel, à propos même de ces marches finalement avortées, le gouvernement n'était pas disposé à voir les militants et sympathisants de l'opposition arpenter certaines artères de la ville de Lomé d'où il a par le biais du ministre de l'Administration territoriale, Payadowa Boukpessi, proposé de circuits qui cconvergent vers le quartier Anfamé dans l'Est de la ville de Lomé.