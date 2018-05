Algérie: Le relogement des habitants des secteurs protégés ne sert pas ces centres historiques

Enfin, Djilali Tahraoui, directeur de la revue "Madinati" organisatrice de l'événement, a estimé, pour le cas de la vieille ville de Sidi El-Houari, que sa sauvegarde "est bien plus qu'une simple conservation. Il s'agit de lui trouver un sens actuel, consensuel et moderne, qui soit interprète d'une réhabilitation authentique et durable".

Mme Cherchali a également rappelé que la sauvegarde du patrimoine est l'affaire de tous et passe par l'intégration de tous les acteurs concernés par l'opération, à savoir la société civile, les pouvoirs publics, les universitaires, les maitres d'ouvrages et les maitres d'œuvres des projets.

Pour sa part, la représentante du ministère de la Culture et sous-directrice de la Conservation et de la restauration des biens culturels immobiliers, Nabila Cherchali, a évoqué les modalités de protection des biens culturels, notamment sur le plan juridique.

Evoquant les cas de la Casbah d'Alger, de la Souika de Constantine et de la vieille ville de Sidi El Houari d'Oran, cette spécialiste a indiqué que ces trois secteurs sauvegardés font face à des difficultés liées aux procédures administratives et financières, "qui ne permettent pas d'aller vite dans l'intervention", a-t-elle ajouté.

