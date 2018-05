Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - «La Défense et la Sécurité doivent être gérées par des gens compétents»(Zéphirin Diabré)

On ne peut gagner cette guerre sans une démarche stratégique. Il appartient au chef de l'Etat de faire son analyse et prendre les mesures qui s'imposent. Du reste, sur cette question, ils ne nous ont jamais appelé pour demander conseil ».

« A ce sujet, nous sommes une opposition qui n'a jamais voulu faire dans le dénigrement et les critiques faciles, parce qu'il s'agit avant tout d'une question nationale. Nous avons toujours encouragé l'Etat et les Forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme.

Le Chef de file de l'opposition burkinabè a adopté une nouvelle offensive communicationnelle avec un point de presse qu'ils ont décidé d'animer chaque mardi à son siège. A écouter le président de la structure, Zéphirin Diabré, il s'agit d'une manière de répondre, et de façon hebdomadaire, aux pressantes sollicitations de l'opinion et de la presse, devant surtout la succession effrénée des événements.

