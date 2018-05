Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le mardi 8 mai 2018, au palais présidentiel de Kosyam, le président de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina, docteur Alfred Sandouidi.

Une délégation de l'Ordre des pharmaciens du Burkina Faso, conduite par son président, docteur Alfred Sandouidi, s'est rendue hier mardi 8 mai 2018 au palais de Kosyam pour solliciter le soutien du président du Faso dans l'organisation de la 19e édition du forum pharmaceutique international prévu du 21 au 23 juin 2018 à Ouagadougou. A l'issue des échanges qui ont duré environ trois quarts d'heure, celui-ci s'est confié à la presse.

« Nous sommes venus partager avec le chef de l'Etat, les activités au menu du forum, solliciter son soutien et bénéficier de ses conseils avisés pour garantir un succès à cette rencontre internationale d'un intérêt certain pour la pharmaceutique africaine et qui va honorer le pays des Hommes intègres », a-t-il fait savoir.

Selon Dr Sandouidi, des activités scientifiques, des conférences, des panels, des tables rondes, des ateliers de formation continue au profit des professionnels de la pharmacie en Afrique vont meubler la rencontre.

Au cours de ce rendez-vous qui se veut un cadre d'échanges et de partage d'expériences, a ajouté M. Sandouidi, il y aura également des expositions ainsi que des rencontres « B » to « B » qui donneront l'occasion de présenter aux partenaires les opportunités dans le domaine pharmaceutique au Burkina Faso.

Les travaux de ce forum vont se dérouler autour de la thématique : « Le développement de l'industrie pharmaceutique et l'accès universel aux produits de qualité en Afrique ».

Et de l'avis des organisateurs, environ 1500 participants venant de 25 pays africains membres du forum international, et bien d'autres continents, notamment l'Europe et l'Asie, sont attendus dans la capitale burkinabè à cette occasion. Sans oublier, ont-ils fait remarquer, des représentants des Centrales d'achat, des chercheurs, en somme, tous ceux qui interviennent dans la chaîne de l'industrie pharmaceutique.

« L'ambition est de doter les participants de connaissances devant leur permettre de mieux exercer la profession, rendre le médicament disponible, accessible et de bonne qualité aux populations africaines », a indiqué le président de l'Ordre des pharmaciens du Burkina.