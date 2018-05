Cameroun: Etudiants Nigérians victimes de la tornade - Le réconfort du chef de l'Etat

Le gouverneur de la région du Nord a porté le message du président de la République aux blessés de l'accident survenu au parc national de Bouba Ndjidda avant-hier.

Un voyage d'études qui se termine aux urgences. C'est ce qui est arrivé aux étudiants nigérians de l'Université d'Etat de Taraba, venus au Cameroun le 13 avril dernier pour des travaux académiques dans un parc de la région du Nord. Mais suite à une tornade survenue à Bouba Ndjidda le lundi 16 avril, 16 d'entre eux, dans un état critique, ont été internés à l'hôpital régional de Garoua. Mardi dernier, le gouverneur de la région du Nord, Jean Edi'i Abate, a rendu visite à ces blessés, pour leur porter le message de réconfort et la compassion du chef de l'Etat.

En effet, dès la survenue de l'accident qui a fait trois morts, des instructions ont été données pour l'hospitalisation et la prise en charge totale des soins des rescapés par le gouvernement camerounais. Selon les informations fournies à CT, ils étaient au total 50 étudiants et six enseignants de l'école de faune de cette université, lors du périple de Bouba Ndjidda.

Une tornade survenue dans la nuit a fait tomber un gros arbre sur leurs tentes. 19 personnes ont été touchées ; 03 sont mortes et les 16 autres blessées à divers degrés. Selon le directeur de l'hôpital régional de Garoua, Dr Aboubakar Sadjo, cet incident a causé des traumatismes crâniens chez certains et des traumatismes des membres supérieurs et inférieurs chez d'autres. Mais pour l'heure, plus aucun pronostic vital n'est engagé .