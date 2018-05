Burkina Faso: Lutte contre le grand banditisme - Les dozos veulent y contribuer

L'Union nationale des chasseurs traditionnels dozos (UND) a tenu sa 7e Journée culturelle, le samedi 5 mai 2018 à Bobo-Dioulasso. Des délégations malienne et ivoirienne de cette confrérie ont pris part à la rencontre, dont la thématique a porté sur la contribution des auxiliaires de sécurité à la lutte contre l'insécurité et le grand banditisme.

Les chasseurs dozo ont convergé le samedi 5 mai 2018 dans l'après-midi, sur l'esplanade du Stade omnisports Sangoulé Lamizana. Ces dozos sont venus prendre part à la 7e Journée culturelle, organisée par l'Union nationale des dozos (UND).

Ce sont près de 8 252 chasseurs, dont une délégation du Mali et de la Côte d'Ivoire, selon les organisateurs, qui se sont mobilisés.

Fusils de chasse en bandoulière, bonnets munis de petites cornes et autres gris-gris, vêtements couleur terre, entre autres, les chasseurs sont venus parler de leur contribution aux côtés des Forces de défense et de sécurité, à la lutte contre l'insécurité, le grand banditisme et le terrorisme.

Devant les autorités et sous le regard d'un public curieux, les chasseurs ont fait des démonstrations de tirs de fusils, à qui mieux mieux. Un magicien, Ader, également a fait parler de lui.

Ce dernier a transformé sa canne en fil, transpercé le cou de sa propre fille avec un sabre, sans verser la moindre goutte de sang. Ce magicien a également gardé l'assistance muette, en réussissant à sortir d'un coffre, alors qu'il y était enfermé et enchainé.

Ce don constitue un atout, selon le président de l'UND, Ali Konaté, pour lutter contre le grand banditisme. « Nous connaissons la brousse, nous avons des connaissances mystiques, nous allons utiliser toutes ces connaissances pour aider nos forces de l'ordre », a-t-il soutenu. Cette lutte, l'UND selon son président, compte la mener de concert avec les dozos du Mali et de la Côte d'Ivoire.

« Vu l'ampleur de l'insécurité, nous avons tenu à inviter nos frères du Mali et de la Côte d'Ivoire, parce que ce problème concerne nos trois pays. Si nous nous donnons la main, nous pouvons aider nos forces de l'ordre, pour lutter contre cette insécurité grandissante », a fait comprendre Ali Konaté, qui demande un soutien des autorités.

Le patron de cette 7e journée, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a été représenté par le ministre de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique, Nestor Bassière. Celui-ci a salué le choix du thème, et rappelé le rôle des dozos dans la préservation et la sécurité dans la communauté.