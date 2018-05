Burkina Faso: Trafic routier - Halte aux ralentisseurs sauvages !

D'ores et déjà, dans la campagne de sensibilisation aux conséquences des ralentisseurs sauvages, Vincent Dabilgou a expliqué aux populations du Plateau central qui se sont jointes à la cérémonie que: « Nul n'est à l'abri des conséquences des ralentisseurs de fortune ». Et ce n'est pas le gouverneur de cette région, Fatoumata Benon/Yatassaye, qui dira le contraire. Elle s'est réjouie du choix porté sur sa région pour le lancement de la campagne.

Le ministre de la Sécurité routière a par ailleurs dressé la liste des actions entreprises par le gouvernement pour lutter contre la pratique de la vitesse : il s'agit, entre autres, de l'arrêté ministériel portant obligation d'installation de dispositifs de limitation de vitesse et de contrôle des temps de conduite et de repos dans les véhicules de transport routier et de l'interdiction du transport mixte, du décret portant normes de conception et de construction de ralentisseurs routiers de vitesse au Burkina.

Ce qui, à son avis, va mieux sécuriser les usagers de la route et les populations riveraines des axes routiers. Et son collègue des Transports, Vincent Dabilgou, d'illustrer l'énorme quantité de ralentisseurs aux Burkina en soutenant que sur la RN1, l'axe Ouaga-Bobo, long de 365 km, il y a 141 ralentisseurs soit une moyenne de 2 par km ; sur la RN6, l'axe Ouaga-Sapouy-Léo frontière du Ghana, longue de 160km, le ministre Dabilgou en a compté 93.

Même s'il a reconnu que ces « gendarmes couchés » sont « un cri du cœur » des populations suite aux accidents qui ont endeuillé plusieurs familles, et que c'est leur manière de dire non « aux fous de la vitesse », le ministre de l'Administration territoriale ne cautionne pas leurs constructions anarchiques. Il s'est plutôt engagé auprès du ministère des Transports pour la mise en œuvre de mesures pour faire respecter les limitations de vitesse.

Une situation qui déconcerte le gouvernement burkinabè, et pour arrêter ce phénomène, le ministère de la Sécurité routière par l'entremise de l'Office national de la sécurité routière (ONASER) a décidé de sensibiliser et de démolir « les gendarmes couchés ». La cérémonie officielle a eu lieu ce mardi 8 mai sur la Nationale n°3 dans la commune rurale de Loumbila.

