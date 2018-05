Algérie: Cuba - Signature d'un accord de création du Conseil d'affaires mixte

Alger — Un accord portant création du Conseil d'affaires algéro-cubain a été signé mardi à Alger entre la Chambre de commerce et d'industrie (CACI) et son homologue cubaine, pour promouvoir et diversifier la coopération économique entre les deux pays.

Signé par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tipasa et membre du Conseil de la Caci, Djallal Si Ramdi Maamer et, du côté cubain, par le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Hernandez Guillen, l'accord vise à intensifier et à élargir les échanges bilatéraux à d'autres domaines en dehors des hydrocarbures.

En marge de la cérémonie de signature de cet accord au siège de la CACI, M. Si Ramdi a souligné que la coopération entre les deux pays doit être élargie en dehors des produits pétrochimiques qui constituent l'essentiel du volume des échanges commerciaux ne dépassant pas les 150 millions de dollars.

"L'Algérie, plus grand fournisseur du Cuba en hydrocarbures, cherche des partenaires et aller vers d'autres produits et bénéficier du savoir faire cubain" a souligné M. Si Ramdi, notant que l'objectif escompté est d'atteindre un volume d'échange d'un milliard dollars et de trouver d'autres alternatives en dehors des hydrocarbures.

Il rappelle que la coopération entre les deux pays s'est concrétisée notamment dans le domaine médical, précisant que plus de 900 médecins cubains exercent en Algérie dans des hôpitaux du sud du pays à savoir Djelfa, Béchar,El Oued et Ouargla.

Evoquant la circulation des personnes, le même responsable a exprimé le souhait d'ouvrir "une ligne aérienne directe entre Alger et La Havane " pour, dit-il, faciliter le "déplacement des hommes d'affaires" des deux pays.

Pour sa part, M.Herandez Guillen, a salué la création de ce Conseil visant à trouver de "nouvelles opportunités pour développer et diversifier davantage les échanges" entre les deux parties, à travers des programmes communs de coopération.

Le Conseil, a-t-il poursuivi, œuvre, d'autre part, à étudier les instruments permettant de contribuer à lever les obstacles au développement des échanges commerciaux et offrir, ainsi, des facilités aux opérateurs des deux pays.

Des représentants d'entreprises publiques et privées algériennes et cubaines ont participé à la cérémonie de signature de cet accord.

Une délégation d'hommes d'affaires cubaine séjourne en Algérie dans le cadre de la Foire internationale d'Alger (FIA), prévue du 8 au 13 mai au Palais des expositions à Alger.