Sénégal: DER - Plus de 5 milliards destinés aux entrepreneurs de Dakar

Elle dispose d'un budget de 30 milliards de francs CFA par an et le taux intérêt est au maximum fixé à 5%.

La mission de la DER s'articule autour de quatre axes : le financement rapide et direct des entrepreneurs, une garantie auprès des institutions financières et bancaires, la promotion d'investissements innovants et l'accompagnement de projets catalyseurs à impact immédiat.

Elle sera dotée d'une ligne de crédits importants, exclusivement dédiée aux femmes et aux jeunes, à travers notamment la mise en place de Bourses pour l'Entreprenariat Rapide (BER) qui seront octroyées selon des modalités assouplies. La Délégation à l'entreprenariat rapide cible les jeunes âgés de 18 à 40 ans et les femmes sans limites formelles d'âge.

La Délégation à l'entreprenariat rapide (DER), un programme de 30 milliards de francs CFA est destiné à promouvoir l'entreprenariat et l'emploi des femmes et des jeunes.

"La région de Dakar a la plus grosse somme. C'est une enveloppe de 5 milliards 900 millions de francs CFA destinée au financement des jeunes entrepreneurs et les femmes sans discrimination", a dit M. Papa Amadou Sarr.

Dakar — Une enveloppe de plus de 5 milliards de francs CFA sera consacrée à la région de Dakar dans le cadre de l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes, a appris l'APS, mardi.

