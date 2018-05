Algérie: Ouyahia inaugure la 51e Foire internationale d'Alger

La 51ème édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), placée sous le thème "le Commerce au service de la production nationale", a été inaugurée mardi au Palais des expositions (Pins maritimes) par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, en présence de membres du Gouvernement, de hauts cadres et de diplomates.

Lors de sa première halte au pavillon central où des dizaines d'entreprises algériennes du secteur public et privé exposent, M. Ouyahia a réitéré son appel à l'adresse des opérateurs économiques nationaux pour accentuer l'effort permettant d'accéder aux marchés extérieurs.

Il a, dans ce sens, assuré que l'Etat veille à apporter tout le soutien afin que le produit national puisse trouver place dans les marchés à l'étranger.

Cette édition de la FIA, qui se tient du 8 au 13 mai en cours, enregistre la participation de 704 opérateurs économiques nationaux et étrangers avec la Chine, en tant que premier partenaire économique et commercial de l'Algérie, comme invité d'honneur et qui représentée par 58 entreprises.

La participation nationale est marquée par la présence de 350 entreprises algériennes et de 63 entreprises mixtes nées de partenariats avec des opérateurs étrangers.

Par secteurs, l'espace réservé au partenariat est prépondérant avec 63 exposants, suivi des secteurs de l'agroalimentaire (52 entreprises), de l'industrie énergétique et chimique et pétrochimique (60 entreprises), l'électrique et l'électronique (29 entreprises), les industries manufactures (31 entreprises), la mécanique, la sidérurgie et la métallurgie (30 entreprises), les services (49 entreprises) et les grands travaux du bâtiment (99 entreprises).

Un total de 296 exposants étrangers venus de 25 pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe occupent le pavillon officiel de cette édition de la FIA, sur une superficie de 3.829 M2.

Pour ce qui est de la participation étrangère à titre individuel, elle regroupe 20 firmes étrangères sur une superficie de 245 m2, provenant de huit (8) pays que sont la République Tchèque, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Iran, l'Egypte, les Emirats Arabes et l'Arabie saoudite.