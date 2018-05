Algérie: Céréales - La production nationale en 2018 supérieure aux années précédentes

Evoquant le renouvellement du matériel de moissonnage et de battage, M. Messaoudi a affirmé que les coopératives des agriculteurs et les transporteurs procédaient périodiquement au renouvellement de leurs machines en vue de développer et de moderniser les opérations moisson-battage, relevant qu'un retard a été enregistré concernant 9 projets de stockage qui seront réceptionnés "prochainement".

S'agissant du réseau de transport, le SGde l'OAIC a fait savoir que l'office avait mobilisé 1.000 camions au profit des paysans et ce, à travers les coopératives et les unions spécialisées dans le transport.

"L'Algérie connait ces jours-ci le lancement de la saison moisson-battage et les données initiales indiquent que la production nationale en 2018 dépassera les taux enregistrés durant les années passées, ce qui confirme que la filière céréalière, outre le renforcement de sa place dans l'économie nationale, contribuera à la réduction de la facture des importations de cette matière vitale", a déclaré le ministre à l'ouverture d'une réunion avec les cadres du ministère et les directeurs du secteur, consacrée au suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des Assises nationales de l'agriculture.

