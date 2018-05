Cote d'Ivoire: La Commission électorale vers une vaste opération d'inscriptions

L'Asec Mimosas et le WAC ne pouvaient pas mieux rêver. Pour leurs débuts en phase de groupes de la 15e… Plus »

Une révision des listes plus courte mais plus efficace et plus proche des électeurs, espère la Commission en attendant les prochains scrutins électoraux (municipales et régionales) qui auront lieu probablement courant septembre.

Un peu plus de 6 millions 300 000, c'est le nombre d'électeurs recensés lors du dernier scrutin électoral. Avec cette nouvelle session qui durera une semaine à la mi-juin, la commission escompte augmenter ce nombre, mais surtout elle vise, avec 10 fois plus de centres d'enregistrement (10 500), à encourager les Ivoiriens à s'inscrire sur les listes.

En attendant de connaître la prochaine date des élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante (CEI) annonce que la révision de la liste électorale aura lieu en juin prochain. Une opération de mise à jour pour ceux déjà inscrits et d'inscription pour les nouveaux électeurs qui aura lieu sur une période d'une semaine.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.