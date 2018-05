Algérie: Le marché national approvisionné suffisamment en produits nécessaires durant le Ramadhan

Alger — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a assuré, mardi à Alger, que toutes les mesures ont été prises pour l'approvisionnement du marché national en produits nécessaires et en quantités suffisantes durant le mois de Ramadhan.

Intervenant à l'ouverture d'une rencontre avec les cadres du ministère et les directeurs du secteur, consacrée au suivi de l'application des recommandations des Assises nationales de l'Agriculture, M. Bouazghi a indiqué que "toutes les mesure nécessaires ont été prise, en coordination avec les services du ministère du Commerce, pour approvisionner le marché national en produits nécessaires et en quantités suffisantes afin de permettre au citoyen de passer le mois sacré dans les meilleurs conditions".

Par ailleurs, le directeur de la régulation et du développement de la production agricole au ministère de l'Agriculture, Cherif Omari, a précisé en marge de cette rencontre que "le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir les produits de première nécessité, notamment agricoles et alimentaires, comme les céréales, le lait, les fruits et légumes et les viandes rouge et blanche".

"Ces produits seront assurés en quantités et à des prix raisonnables", et ce à travers la mobilisation des points de vente relevant du secteur et en adoptant un système de distribution, en coordination avec le ministère du Commerce qui veillera à mobiliser les marchés de proximité pour optimiser la distribution des produits de première nécessité durant le mois sacré.

M. Omari a ajouté que le système de régulation a permis aux offices relevant du secteur, tels l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) et l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL) d'injecter des quantités supplémentaires sur le marché pour assurer leur disponibilité durant le mois sacré, en sus d'une meilleure organisation en termes de prix et de distribution sur les marchés.

Pour ce qui est des viandes, le même responsable a souligné que l'Algérie produit jusqu'à 10 millions quintaux de viandes, dont 5 millions quintaux de viandes rouges et 5 millions quintaux de viandes blanches, ajoutant que des mesures spéciales seront également prises à l'occasion par les offices de viandes pour soutenir le marché et injecter des quantités supplémentaires importées au niveau des points de distribution pour alléger la pression de la demande sur le produit local.

Concernant les quantités de viandes importées, M. Omari a fait état de près de 40.000 tonnes susceptibles, selon lui, de favoriser "la stabilité du marché et partant les viandes seront à la portée de tous", précisant que cette démarche s'inscrivait dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour assurer la stabilité du marché.

Le ministère de l'Agriculture œuvre à augmenter la production nationale et à abandonner à l'avenir l'importation, en assurant l'approvisionnement du marché national en produit local qui couvre actuellement à 70% des besoins.

Revenant au développement de la production agricole durant cette saison, le même responsable a souligné que les conditions météorologiques ont favorisé "une bonne" saison, et les prévisions tablent sur une production agricole abondante, notamment pour les céréales.