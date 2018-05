En attendant de connaître la prochaine date des élections municipales et régionales en Côte… Plus »

En outre, des millions de personnes ont bénéficié d'une supplémentation en vitamine A et reçu des comprimés pour leur déparasitage. Par ailleurs, près de 35 millions d'individus ont été dépistés et traités pour la malnutrition.

Vacciner les enfants est une fondation que l'on pose pour avoir des enfants et des communautés en meilleure santé » a-t-elle indiqué. Ainsi, depuis son instauration, la Semaine africaine de la vaccination a-t-elle noté, a permis de vacciner plus de 150 millions de personnes, tous âges confondus.

Dans la région africaine, la vaccination permet de sauver chaque année près de 800 000 vies qui auraient autrement été perdues à cause des maladies comme la diphtérie, le tétanos, la coqueluche ou la rougeole, sans oublier les maladies causées par le pneumocoque et les diarrhées dues au rotavirus.

La directrice régionale pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moeti, dans son message, a vanté les mérites de la vaccination. « La vaccination est généralement reconnue comme l'une des interventions sanitaires les plus efficaces et les moins coû- teuses.

En tout état de cause, la politique gouvernementale pour une vaccination totale des enfants et femmes enceintes commence à porter ses fruits. « Les choses avancent bien. A la date du 31 décembre 2017, nous avons atteint 98% de couverture vaccinale nationale et 91% pour la rougeole. L'OMS soutient la campagne africaine.

Et ce thème souligne l'importance que peut jouer chacun pour garantir notre système de santé », a-t-elle indiqué, appelant de ce fait les chefs traditionnels et religieux « sans qui aucun combat ne peut être gagné », à véhiculer le message dans leur communauté. En effet, dira-t-elle, il est important que la population adhère aux campagnes de vaccination. Ce qui n'est pas toujours le cas.

Copyright © 2018 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.