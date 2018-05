Bénin: Le député Mohamed Atao absent de son procès pour fraude douanière

Des dix pays annoncés au départ et qui étaient attendus, le Congo-Brazzaville et le Ghana ont fait… Plus »

« Faux », rétorque le garde des Sceaux, Joseph Djogbenou. Pour lui, tout a été fait dans les règles : « C'est sur la plainte de la douane et dans le cadre de la procédure de flagrance que l'intéressé est placé sous mandat de dépôt conformément à la Constitution, conformément au règlement de l'Assemblée nationale et conformément au code de procédure pénale ».

Un des avocats du député, Me Alfred Bocovo, a martelé que tout était fait pour contourner l'immunité parlementaire de l'élu et aller plus vite : « Tout ce qui se fait est orienté. Ils ne pourront avoir la peau de monsieur Atao que s'ils vont en flagrant délit et par un procès expéditif et ils auront raison de lui ».

Au Bénin, déjà poursuivi pour trafic de médicaments falsifiés, blanchiment et exercice illégal d'activités de pharmacie, le député de l'opposition Mohamed Atao devait comparaître ce mardi devant le juge des flagrants délits pour une deuxième affaire, une affaire de fraude douanière. Le parlementaire ne s'est pas présenté et le dossier est renvoyé au mois prochain.

