Madagascar: Tranoben'ny Tantsaha - Election des membres de bureau

En effet, cela aura des retombées économiques négatives sur le secteur de la production à Madagascar, et par ricochet, sur l'approvisionnement alimentaire et les sources de revenu des exploitants agricoles. Même les opérateurs économiques œuvrant dans le secteur agricole en seront victimes », a-t-il enchaîné.

« Les paysans constituent la majorité des électeurs à Madagascar. Nous sollicitons ainsi tous les politiciens protagonistes à se réunir et se concerter dans le but de trouver ensemble, un consensus permettant de résoudre le problème politique actuel.

Cette fois-ci, les futurs membres de bureau seront constitués et représentés par des vrais exploitants agricoles issus des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche », a expliqué Rakotondrabary Richard, le vice-président actuel de cette Chambre d'Agriculture lors d'un point de presse hier.

Ensuite, treize personnes issues de chaque district seront élues pour former l'AG de la région. Il en est de même pour chaque région. En tout, l'AG nationale sera constituée de 286 personnes, soit treize représentants par région. Nous prévoyons de procéder à l'organisation de l'élection des membres de bureau et du président de « Tranoben'ny Tantsaha » au niveau national vers le mois de juillet prochain.

La « Tranoben'ny Tantsaha » ou Chambre d'Agriculture, procède actuellement à l'élection des membres de son bureau et de son président au niveau national. « Près de 70% des communes ont déjà voté leurs représentants qui vont former l'assemblée générale au niveau des districts. Il s'agit notamment de sept personnes opérant dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche.

