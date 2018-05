Gabon: SAMU social gabonais - Encore plus proche des populations

Déjà présent à Libreville, Port-Gentil et Franceville puis bientôt dans les villes d'Oyem le 19 Mai et Mouila le 25 Mai, pour un total de 35 ambulances qui circuleront 24/24 au profit des Gabonais gratuitement. Le Samu Social compte également ouvrir d'autres antennes dans les villes de Makokou, Tchibanga, Lambaréné d'ici le 1er Juin et en Aout dans le reste des provinces.

La moyenne d'âge actuel des médecins dans notre pays serait de 56 ans selon un récent rapport. Alors des solutions palliatives s'imposent. Pour que l'on y arrive il faut nécessairement un renouvellement des effectifs, un recrutement d'élèves et étudiants issus des écoles et universités de santé au privé après un coaching sur une période de 6 mois, serait l'une des solutions afin de remédier au déficit de la main d'œuvre dans les structures sanitaires publique, affirme le Dr YABA Wenceslas.

L'importance de soigner, de venir en aide à ceux qui en ont réellement besoin de façon spontanée dans les zones les plus reculées notamment dans les quartiers, villages, districts, cantons etc... Le renforcement de la médecine de proximité, une vision du SAMU SOCIAL Gabonais conduite par le Dr YABA Wenceslas. La présentation du projet à été faite au cours d'une conférence de presse tenue ce 6 Mai 2018 dans les locaux abritant les services du SAMU.

