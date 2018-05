Madagascar: Cosafa Cup - Seuls Carolus et Zotsara sont disponibles !

Avec Carolus sur le côté droit et Zotsara à la manœuvre pour alimenter les bonnes balles à Carlos ou Safidy car il ne faut pas perdre de vue les qualités du jeune joueur d'Elgeco Plus.

Une échéance où le vainqueur de la 4e et de la 5e place affrontera la 3e pour un match de barrage avec la 18e de la Ligue 1. Un rendez-vous capital donc pour le Havre AC qui a besoin de tous ses joueurs pour ce nouveau défi même si Faneva Ima Andriantsima est plus utilisé comme joker.

Bapasy blessé. Les autres ont connu des fortunes diverses avec notamment la blessure de Bapasy tandis que Faneva Ima Andriatsima ne pourra pas se libérer car le Havre AC, classé 5e de la Ligue 2, est encore en course pour le play off jusqu'au 25 mai.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.