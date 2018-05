Cameroun: Sénat - La session de plein de droit close

A la veille de la clôture de cette session, l'on a assisté à la constitution des commissions et à l'élection des responsables de ces instances. Pas de grands changements. Le sénateur Elie Victor Essomba Tsoungui reste à la tête de la commission des Finances et du Budget. C'est aussi le cas de Bell Luc René, reconduit comme président de la commission de la Défense nationale.

Le second temps fort de l'allocution du président du Sénat était l'interpellation faite à ses collègues de travailler rigoureusement pour le développement du pays en étant plus assidus au Sénat. Marcel Niat Njifenji leur a aussi demandé d'être des compatriotes au service de la paix. Surtout dans un contexte où de nombreuses parties du territoire national sont soumises aux attaques de groupes terroristes et sécessionnistes.

