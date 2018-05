Cameroun: Paix, unité nationale et vivre-ensemble - Le chorus des imams du pays

Avec la conférence internationale ouverte hier à Yaoundé, ils rappellent les valeurs prônées par l'islam et réitèrent leur attachement à un pays uni et indivisible.

Il y a dix ans, ils ont décidé de cheminer main dans la main. Aujourd'hui encore, ils sont soudés pour veiller à la paix, à l'unité nationale et au vivre ensemble. Depuis hier, le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun (Cidimuc) commémore son existence.

A cet effet, il organise une conférence internationale pour promouvoir ces valeurs prônées par l'islam. L'événement qui va durer trois jours, a été ouvert hier à Yaoundé, sous la conduite du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, en présence de membres de représentations diplomatiques et d'organisations internationales.

Devant un parterre d'une cinquantaine de dignitaires musulmans et de femmes musulmanes, cet événement a permis de rappeler les fondements de l'islam. Fondements que certains essaient de dévoyer pour déstabiliser plusieurs pays depuis quelques années. Ce constat a été dressé par Dr Moustapha Ahmad Ali, venu du Soudan pour la circonstance. « Plusieurs questions se posent dans le monde actuel au sujet de l'islam.

Est-ce un facteur de violence ? La réponse est clairement non. Il existe plusieurs versets et des traditions du prophète qui incitent à la paix. Les mots islam et Salam en arabe la même origine, la paix. Pour faire face à l'extrémisme de plus en plus présent, il faut vraiment relire le Coran et comprendre ce que dit le prophète », a-t-il recommandé, avec le soutien de Dr Moussa Oumarou, coordonateur général du Cidimuc.

Le contexte n'est pas non plus un élément à négliger. C'est sur ce point que le Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa) a joué sa partition. Barbara Sow, représentante résidente de cette organisation, a relevé l'importance du dividende démographique. Un élément qui vise à investir dans la jeunesse pour faire face aux problèmes d'emploi et assurer la bonne gouvernance, et promouvoir les comportements positifs.

Cet aspect sera plus longuement évoqué au cours de cette conférence, de même que le rôle de l'imam dans la société, ou encore la thématique de l'islam et de la sécurité. Les travaux qui prennent fin demain seront sanctionnés par l'adoption de résolutions.