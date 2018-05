Madagascar: Secteur privé - La coopération internationale mise en avant à la FIM

A noter que de nombreuses entreprises malagasy ont déjà bénéficié de l'appui de ce Département, notamment dans le domaine de l'accès au marché, la recherche de partenariat et de débouchés et enfin, en termes de veille informationnelle.

Par ailleurs, le SEMAECD a accordé son parrainage à tous les évènements économiques et commerciaux organisés par l'Agence Première Ligne, du fait de l'importance de l'impact de ses activités de promotion des opportunités nationales à l'extérieur sur le développement des entreprises, ayant notamment des retombées directes sur l'emploi et le revenu des ménages malagasy », a indiqué le service de la communication du SEMAECD dans un communiqué.

Tels sont les services mis en avant par le Secrétariat d'Etat auprès du Ministère des Affaires Etrangères, chargé de la Coopération et du Développement (SEMAECD), durant sa participation à la FIM (Foire Internationale de Madagascar). « Plus de 600 personnes ont visité le stand du SEMAECD. Nous avons également participé au Forum économique des Iles de l'Océan Indien, une Conférence en marge de la FIM.

L'appui à l'internationalisation des entreprises malagasy, la promotion de la visibilité et de l'image de Madagascar, la collaboration avec les autres Ministères et les organismes publics et privés pour soutenir l'accès aux marchés des produits made in Madagascar, l'appui au secteur privé, ainsi que l'attraction des investissements directs étrangers (IDE), etc.

