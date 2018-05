Algérie: Le Musée central de l'Armée commémore le 73e anniversaire des massacres du 8 mai 1945

L'Algérie et les Pays-Bas veulent, à travers une série de recommandations et mesures,… Plus »

Le jeune Bouzid Saal a été la première victime, en sus de milliers d'Algériens jetés dans les centres de concentration et le bombardement de plus de 30 villages.

En outre, une exposition photos a été organisée dans le hall du Musée illustrant les crimes contre l'humanité perpétrés par les forces de l'occupant français contre un peuple désarmé qui revendiquait pacifiquement son droit à la liberté et à l'indépendance, outre des photos illustrant des massacres, des centres de concentration et la torture.

A cette occasion, une projection a été donnée d'un film documentaire sur ces crimes barbares, produit par l'établissement militaire de production audiovisuelle et retraçant les sacrifices consentis par le peuple algérien pour le recouvrement de sa liberté et sa dignité.

