Algérie: Sonatrach - Examen des opportunités d'investissement en Bolivie

Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni a présidé mardi soir à Alger avec son homologue bolivien, Luis Alberto Sanchez une séance de travail, durant laquelle il été examiné les opportunités d'investissement en Bolivie par le Groupe Sonatrach.

Cette réunion a été sanctionnée par la signature d'un Procès-verbal portant les conclusions des discussions bilatérales, en présence du Vice-ministre bolivien Exploration et Exploitation des hydrocarbures, Carlos Alberto Torrico Borja et des resposanbles de groupe Sonatrach.

Signé par M.Guitouni et son homologue bolivien, il a été convenu dans ce Procès-verbal "d'explorer des opportunités d'investissement en Bolivie par Sonatrach en exploration et examiner des possibilités de partenariat dans le domaine de la pétrochimie dans le cadre d'une joint-Venture type éthylène, polyéthylène, propylène et polypropylène".

Il a été convenu également "la réalisation d'une étude de faisabilité pour une usine de GNL, transport et commercialisation du GNL à travers le port d'ILO au Pérou".

Les deux parties ont également convenu "d'examiner les opportunités de commercialisation des produits raffinés algériens, l'exportation du GNL et autres".

D'autre part, il a été convenu" l'étude d'exploitation de découvertes non développées".

Ainsi, les deux parties ont discuté des possibilités d'établir des relations de coopération et les perspectives de leur développement à travers des projets de partenariats" mutuellement bénéfique".

Les discussions ont été marquées par des présentations relatives au secteur des hydrocarbures en Algérie et le cadre juridique et les perspectives d'exploitation dans l'amont pétrolier, l'expérience de

Sonatrach dans le domaine de l'amont pétrolier, son expérience dans le domaine du GNL et les perspectives de coopération entre les deux pays.

"Les relations entre l'Algérie et la Bolivie sont excellentes", a déclaré M. Guitouni en fin de la réunion.

"Cette visite fait suite à celle que j'ai effectué en Bolivie du 22 au 25 novembre 2017 et aux discussions engagées à Santa Cruz en marge des travaux du 4eme Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement du forum des pays exportateurs de gaz (GECF) et aux cours desquelles ont été évoquée les opportunités d'affaires existantes entre les deux" , a t-il précisé.

Pour sa part, le ministre Bolivien a déclaré qu' il "comptait sur l'expérience du groupe Sonatrach pour accompagner son pays et l'aider à développer le secteur des hydrocarbures" sur son sol.

Il n'a pas manqué à cette occasion d'affirmer que les relations entre les deux pays étaient toujours basées sur la fraternité, l'amitié et la sincérité des deux présidents.

Le ministre bolivien des Hydrocarbures a entamé mardi une visite de travail de deux jours en Algérie, à l'invitation M. Guitouni.