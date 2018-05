Algérie: Alger ambitionne d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens grâce à Smart City

L'Algérie et les Pays-Bas veulent, à travers une série de recommandations et mesures,… Plus »

Il a expliqué que l'objectif essentiel de ce sommet est de favoriser la mise en place de partenariats internationaux et l'échange de connaissance en matière de développement de ville durable et d'investissement dans le cadre des hautes technologies.

Le maire d'Alger a par ailleurs, annoncé qu'Alger accueillera les 27 et 28 juin prochains un sommet international des villes intelligentes, dédié aux nouvelles technologies et stratégies d'investissement.

A cet égard, il a relevé qu'un premier grand fab lab (atelier de fabrication numérique) répondant aux normes internationales et destiné aux startups et aux étudiants porteurs de solutions innovantes, a été réceptionné début 2018.

"Cela va se traduire par le lancement de prestations innovantes tels que le self-service au sein de l'administration à travers des bornes automatisées de distribution de documents administratifs et les prestations à distance utilisant les procédés de certification et de signature électroniques", a-t-il expliqué.

Lors d'une rencontre sur les "Smart Cities" organisée à Londres, Bettache a souligné qu'à l'instar de plusieurs pays, l'Algérie aspire à transformer sa capitale en une ville intelligente, pour une meilleure conception, une gestion plus efficace et un meilleur respect de l'environnement pour offrir une vie plus saine à ses habitants.

