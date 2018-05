Algérie: 19e Festival européen - Une exposition photos sur la Bulgarie à Alger

L'Algérie et les Pays-Bas veulent, à travers une série de recommandations et mesures,… Plus »

Natif du sud de la Bulgarie et installé à Sofia, la capitale, Krasimir Matarov est un photographe professionnel reconnu par ses pairs. Il figure parmi les 10 meilleurs photographes au monde et a exposé ses oeuvres dans plusieurs villes du monde.

Le photographe pose son oeil sur le "Théâtre Antique de Plodiv", un édifices les plus célèbres, remarquable par la grandeur et la splendeur de son architecture. Considéré comme un des sites les mieux conservés dans le monde, ce théâtre construit au IIe siècle au centre de la ville romaine de Phlippopolis, aujourd'hui Plodiv, pouvait accueillir jusqu'à 7.000 personnes.

"Fragrance de Bulgarie" de Krasimir Matarov et "Les villes bulgares, une antiquité qui vit" de Ruslan Asanov offrent aux visiteurs un aperçu sur la Bulgarie, à travers ses paysages architecturaux et ses villes embellies par les champs violacées de lavande.

Les photographes bulgares Krasimir Matarov et Ruslan Asanov exposent leurs £uvres à Alger dans une exposition collective mettant en valeur des paysages et monuments historiques de ce pays des Balkans.

