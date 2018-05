Algérie: Boumerdes - Le phare Bengut ou "Bordj Fnar", un monument historique en attente de restauration

Boumerdes — Considéré comme l'un des plus importants monuments historiques de la ville de Dellys (63 km à l'est du chef lieu de Boumerdes), le phare "Bordj Fnar", plus communément appelé phare Bengut, est en attente de travaux de restauration et de réhabilitation, une étude pour leur réalisation étant en cours.

Inscrite au titre des programmes sectoriels de 2016, cette étude vise d'abord à déterminer les procédures d'urgence à entreprendre pour arrêter la dégradation de ce monument, dont l'état a empiré suite au séisme du 21 mai 2003, a indiqué à l'APS le directeur du Tourisme de la wilaya, Abdelali Koudid.

Ce dernier a signalé la répartition de cette étude en trois (3) étapes, dont la première, déjà achevée, a consisté en un diagnostic global du site avec la réalisation de travaux d'urgence si nécessaire. Quant à la 2eme étape de l'étude, lancée dernièrement, elle vise la réalisation d'une étude topologique du monument, avant l'élaboration d'une situation finale (3eme étape).

En dépit de sa valeur historique inestimable, ce phare n'a été répertorié dans l'inventaire des biens culturels fonciers de la wilaya qu'en 2008, avant d'être classé en tant que monument national historique en 2015.

Ce vestige historique, dont la beauté architecturale fait l'unanimité, résiste encore aux vicissitudes du temps sur un site pittoresque surplombant la mer, demeurant un véritable repère pour les marins désirant

accoster les eaux du port de Dellys. Néanmoins, face à la négligence humaine, ce site de grande valeur nécessite des travaux d'"urgence" pour ne pas tomber en ruine.

Face à cette situation, le wali de Boumerdes, Abderrahmane Madani Fouatih, s'est engagé, lors de l'installation de la Commission de gestion de la ville de Dellys, à la prise en charge de la restauration de ce qui a été détruit de ce monument, dans le cadre d'un programme portant réhabilitation d'un nombre de monuments archéologiques de la vieille ville de Dellys.

A l'arrêt après un siècle d'activité

Opérationnel un siècle durant, le phare "Bordj Fnar" s'est arrêté pour la première fois de fonctionner dans la nuit du 22 février 1994, suite à un attentat à la bombe, dont la déflagration a fragilisé ses murs et ses fondations. La restauration de ce vestige a nécessité pas moins de six (6) années de travaux.

Après une reprise de son fonctionnement, il dut une nouvelle fois s'arrêter, le séisme du 21 mai 2003 ayant fait apparaître de grandes fissurations sur ces murs. Celles-ci ont été restaurées dans l'urgence en 2016, et un autre phare de moindre qualité architecturale a été construit à côté de "Bordj Fnar".

Selon les documents historiques en possession de la direction de la Culture de la wilaya, la construction du phare de "Bordj Fnar" remonte à 1881, soit plus de 40 ans après le début de l'occupation française de Dellys. Il se compte parmi les 25 phares érigés sur le littoral du pays de 1886 à 1954.

Baptisé du nom de son constructeur, l'ingénieur Bengut, il a été construit dans la zone des "jardins enchanteurs", le point le plus culminant par rapport au niveau de la mer. Il est limité à l'Est par le port et le secteur protégé de l'antique Casbah de Dellys et, à l'Ouest, par une vieille citadelle.

Ce phare, dont l'architecture est inspirée des minarets des mosquées, est considéré comme l'un des plus beaux que compte le pays. D'une hauteur de 25 mètres, il fonctionnait avec un projecteur émettant des rayons lumineux d'une portée de 95 km. De nuit, ces signaux pouvaient être aperçus à partir des hauteurs d'Azeffoun (60 km à l'Est de Dellys), voire même des hauteurs d'Alger, à l'Ouest.

Le phare "Bordj Fnar" renferme à ce jour un précieux matériel consistant en des appareils d'éclairage de secours, un capteur électrique, un cadre circulaire pivotant sur un récipient de mercure, et autres instruments de contrôle des mouvements de rotation, d'une lampe à gaz, d'une loupe, d'une boussole, d'un paratonnerre et autre bibelots.

Les élus, citoyens et associations locales, dont "La Casbah de Dellys", "Nautilus " et "Delphine", s'accordent sur la nécessité de "sauver en urgence" ce repère historique pour en faire "un musée maritime" où seraient entreposés les "trésors" marins, qui se trouvent au niveau de phare mais également ceux détenus actuellement par des habitants de la ville de Dellys et des associations.

Le direction de la Culture de la wilaya prévoit également de remettre en marche le phare de Bengut, en vue de l'exploiter à des fins touristiques et culturelles.