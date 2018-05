Afrique: Union internationale des magistrats - Djamel Aidouni élu président du Groupe africain

L'Algérie et les Pays-Bas veulent, à travers une série de recommandations et mesures,… Plus »

A noter que cette réunion de deux jours a été sanctionnée par des recommandations appelant les représentants des pays membres à la nécessité d'intensifier les contacts avec les pays africains non-membres afin de les convaincre d'adhérer au groupe, de concrétiser l'éthique de la profession du magistrat dans les différents pays et d'exhorter les gouvernements à consolider les mécanismes de coopération judiciaire dans le cadre du soutien aux efforts de lutte contre le crime organisé et le criminalité transfrontalière".

Le nouveau président du Groupe africain s'est engagé à "travailler pour la promotion de ce groupe et d'£uvrer à en faire adhérer le plus grand nombre de pays africains".

Affirmant que la présidence du Groupe Africain était "un honneur pour l'Algérie qui aura son mot à dire et sa place au niveau international", M. Aidouni a exprimé sa gratitude au président de la République qui a "soutenu notre démarche", avant de saluer "ses efforts en faveur de la réforme de la justice et la consécration d'une justice forte".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.