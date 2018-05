Algérie: Massacres du 8 mai 1945 - Macron appelé à passer aux actes dans la reconnaissance des crimes coloniaux

L'Algérie et les Pays-Bas veulent, à travers une série de recommandations et mesures,… Plus »

"Nous demandons l'ouverture de toutes les archives, l'inscription dans la mémoire nationale de ces événements par le biais de gestes forts des plus hautes autorités de l'Etat et un soutien à la diffusion des documentaires relatifs aux évènements dans l'Education nationale comme dans les médias publics", ont déclaré les animateurs du collectif.

Rappelant encore que si le 19 mars dernier, le président Macron a reconnu que le système colonial en Algérie était "injuste" et "niait les aspirations des peuples à décider d'eux-mêmes", le collectif a estimé qu'il faut que le Président "aille plus loin" en disant la vérité sur les massacres du 8 mai 1945.

"Amputer notre histoire commune par l'occultation de ce crime d'Etat ne permet pas à la France d'en finir avec la page coloniale de son histoire", a souligné le collectif composé d'une cinquantaine d'associations, de six partis politiques et de plusieurs personnalités.

Pour ce collectif, qui organise depuis 2015 des rassemblements sur les massacres du 8 mai 1945, il est "impossible" de célébrer l'anniversaire de la victoire contre le fascisme "sans vouloir arracher à l'oubli ce qui s'est passé en Algérie ce même 8 mai 1945 et les jours suivants", rappelant que des manifestations pacifiques à Sétif, Guelma, Kherrata et la région ont été réprimées dans le sang, des milliers de civils algériens ont été massacrés par la police, la gendarmerie, des milices armées par les autorités locales et l'armée française aux ordres de l'exécutif.

