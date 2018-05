Algérie: Zitouni à la tête des participants à la marche commémorative des massacres du 8 mai 1945 à Guelma

L'Algérie et les Pays-Bas veulent, à travers une série de recommandations et mesures,… Plus »

Le ministre des Moudjahidine et la délégation l'accompagnant se sont rendus, dans la matinée, au cimetière des chouhada pour se recueillir à leur mémoire, avant de visiter les stèles érigées à la mémoire des victimes de ces massacres dans les communes de Boumehra Ahmed, Blekheir, Héliopolis et Guelma.

Plusieurs dizaines de femmes vêtues de M'layate (tenues traditionnelles noires de sortie des femmes typiques dans la région Est) ont pris part à la marche qui a emprunté l'itinéraire de la marche historique organisée vers 16H00 un certain mardi 8 mai 1945 par les militants nationalistes et une foule de citoyens revendiquant la liberté.

Des milliers de citoyens, de tous les âges, ont participé à la commémoration de ces massacres sanglants aux côtés de la délégation officielle composée du ministre des Moudjahidine, des autorités locales et des secrétaires généraux de l'Organisation nationale des moudjahidine, de l'Organisation nationale des enfants de chouhada et de l'Organisation nationale des enfants de moudjahidine.

