Afrique de l'Ouest: La BRVM accueille une session d'échanges sur la digitalisation des marchés des capitaux africains

Les échanges qui s'en sont suivis avec les participants ont porté sur le potentiel de réplication et de développement de ce modèle sur d'autres marchés africains et notamment les prérequis de la digitalisation et ses répercussions pour le marché financier régional de l'UEMOA et son écosystème.

La téléconférence, qui a permis de présenter le projet et de discuter des enseignements tirés du lancement du premier produit obligataire dénommé M-AKIBA, a été animée par les promoteurs de celui-ci, le Nairobi Securities Exchanges, le Ministère Kenyan des Finances et la Banque Centrale du Kenya.

Selon communiqué, cette session, qui a vu la participation des acteurs des secteurs financiers et des télécommunications, s'est articulée autour d'une téléconférence, retransmise depuis Nairobi, et d'échanges sur les enjeux de la digitalisation des marchés de capitaux africains.

