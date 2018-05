Libye: Massamba Diop, père de Moustapha Diop présumé recruteur de djihadistes - «Mon fils m'a dit qu'il partait en Libye faire le jihad»

Donné pour mourant, il y a de cela quelques semaines, le maréchal Haftar, le maître de l'Est libyen,… Plus »

Son amertume est d'autant plus grande, confie-t-il, qu'il ne sait pas si son fils est mort ou vivant. Polygame, il vit entre ses deux maisons. Et, c'est dans une soirée de dimanche, il y a de cela deux ans, qu'on l'a informé de la disparition de son fils.

Il l'a rencontré lors d'une conférence tenue au Lac Rose et il comptait lui rendre visite, une fois dans son village d'origine à Fass Barigo, une localité qui se trouve dans la région de Kaolack. Pour Massamba Diop, tous les prêches de l'imam Aliou Ndao sont fondés sur la religion et les hadiths.

Le président du tribunal, Samba Kane, a saisi l'occasion pour prendre la parole et demander au procureur de revenir à la question relative au fait que Massamba Diop ait prié pour son fils, Moustapha Diop, qui voulait mourir en zone de combat. «Quitter le Sénégal et dire que je soutiens mes parents musulmans en difficulté, c'est le jihad. Tout peut arriver quand un musulman part aider ses proches».

Et, Massamba Diop, plus ou moins confus, de soutenir que lui-même fait le jihad car il s'occupe de ses enfants. Ces deux déclarations controversées du prévenu ont poussé le maître des poursuites, Aly Ciré Ndiaye, a sollicité des éclairages. Car, à chaque fois qu'il parle du jihad, le prévenu a tendance à faire allusion à la forme violente.

La raison, c'est que ce dernier, appelé aussi Mouhamed Diop, a été cité presque par tous les accusés comme étant le principal bailleur de leur voyage dans le fief de Boko Haram au Nigéria. Et, selon les informations véhiculées par les prévenus et non encore officielles, Moustapha Diop est mort dans le bastion de l'Etat islamique en Libye.

Il était à la barre de la Chambre criminelle spéciale hier, mardi 8 mai, 17e jour d'audience, à titre de témoin pour simple renseignement dans le cadre du procès pour apologie du terrorisme, blanchiment de capitaux et actes de terrorisme par menace, entre autres crimes reprochés à l'Imam Aliou Ndao et compagnie. Massamba Diop, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est le père de Moustapha Diop, un nom qui est revenu très souvent dans les débats de la Chambre criminelle spéciale.

