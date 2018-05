Burkina Faso: Zéphirin Diabré - « C'est une campagne électorale avant l'heure »

Le 6 mai dernier, des membres de l'Association des jeunes pour l'emploi et la réduction du chômage dans la… Plus »

Et le problème est que ni les personnes physiques ni les entreprises privées ne sont connues. Pour avoir les identités de ces personnes, l'Opposition politique entend, a indiqué Zéphirin Diabré, rencontrer le chef du gouvernement ou le chef de l'Etat. Si elle n'a pas gain de cause, elle écrira à la commission bancaire pour avoir toutes les informations dont elle a besoin.

Pour lui, l'idée est bonne parce qu'elle permettra de donner un coup de fouet aux activités agricoles au Burkina. Mais le hic, a déploré le CFOP, c'est que le processus de création de cette banque se fait dans une opacité totale, notamment le manque de transparence. En effet, selon certaines informations, en plus de l'Etat, 13 associations rurales, 8 entreprises privées, 70 personnes physiques et 3 sociétés d'Etat inconnues détiennent des actions dans cette banque en création.

Pour Zéphirin Diabré et les siens, ce n'est ni plus ni moins qu'une campagne déguisée. « Nous avons compris que c'est une campagne électorale qu'ils veulent commencer avant l'heure. Mais ils veulent le faire aux frais du contribuable, parce que ce sont nos impôts qui serviront à commencer la campagne du MPP.

En ce qui concerne les Conseils des ministres tournants à l'intérieur du Burkina, les partis membres de l'Opposition estiment que c'est du gaspillage de ressources financières, au regard de ce que cela va nécessiter comme dépenses. Et ce, dans un contexte de rareté de ressources et d'attaques terroristes.

