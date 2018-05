Angola: Participation angolaise à une rencontre sur les archives et les musées au Maroc

Luanda — Une délégation angolaise intégrée par l'ambassadeur Benigno Vieira Lopes « Ingo » et la directrice des Archives nationales de l'Angola, Alexandra Aparício, participe depuis mardi, à Rabat (Maroc), à la 4ème Journée de la langue portugaise et de la CPLP, qui se penche sur les archives et les musées.

Sous l'égide de l'Institut d'études hispano-lusophone à Rabat, l'événement organisé en partenariat avec les ambassades de l'Angola, du Brésil et du Portugal se réalise sous le thème "Archives et musées: la protection et la conservation du patrimoine culturel et de l'histoire commune".

Dans son allocution, l'ambassadeur Benigno Vieira Lopes "Ingo" a souligné les bonnes relations entre les deux pays, rappelant le soutien apporté par le Maroc dans les années 1960 durant la période de la lutte de libération nationale.

L'événement, qui se termine ce mercredi, compte également sur la participation des entités marocaines, des étudiants et du grand public.