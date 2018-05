Burkina Faso: Dr Yvette Marie Chantal Gyebre - « L'angine est une affection fréquente qui ne doit pas être banalisée »

interview

Nous souffrons souvent des angines sans savoir exactement ce que c'est, ni la cause, encore moins la conduite à tenir face à ce mal. Il arrive même que des personnes confondent angine qui est une maladie et amygdale qui est organe. Dr Yvette Marie Chantal Gyebré, dans cette interview, éclaire nos lanternes sur cette maladie. Lisez !

Quelles sont les causes des angines ?

Avant tout propos, je tiens à souligner que les amygdales ne sont pas une maladie, mais plutôt des organes lymphoïdes (destinés à la fabrication des cellules de défense de l'organisme) que tout être humain possède et qui se situent dans les parties latérales de la gorge. Ce sont les affections de ces amygdales qui sont des angines. Donc, dans l'entretien, on parlera des angines.

Mais avant d'aborder les causes, je définirai les angines comme étant une maladie infectieuse ou non des amygdales. On distingue 2 types d'angines, celles aiguës et celles chroniques.

Les angines aiguës sont liées à l'infection des amygdales, pendant que les angines chroniques restent une complication de l'angine aiguë qui nécessite par conséquent un avis sans tarder du spécialiste.

Les causes des angines aiguës sont le plus souvent virales. Sur 100 angines, 60 à 80 sont dues aux virus et les autres sont bactériennes.

Parmi les bactériennes, on a le streptocoque bèta hémolytique du groupe A (20 à 40% des angines bactériennes) qui est dangereux, car responsable des complications que nous disons à distance.Mais il y a certaines maladies infectieuses qui peuvent provoquer des angines (scarlatine, mononucléose).

Ces germes viraux ou bactériens sont sous-tendus par des facteurs de risque préexistants, qui vont induire l'éclosion de l'infection. Il peut s'agir du tabagisme passif chez l'enfant, la pollution atmosphérique et industrielle, les allergies liées à certains produits...

Quelles sont les complications des angines ?

Il y a deux types de complications, c'est-à-dire celles aiguës et celles chroniques. Mais il y a aussi deux groupes de complications aiguës en terme de l'étendue des complications, à savoir celles loco- régionales où il y a la présence du pus autour de l'amygdale et qui est très douloureuse, qui peut s'étendre à toute la gorge, et les complications générales ou à distance qui font même la gravité des angines.

Car, on dit souvent que les angines lèchent les amygdales et mordent le cœur. Ce sont donc des complications cardiaques, articulaires, rénales voire cérébrales qui sont dues à la bactérie streptocoque.

Ces complications liées aux angines sont mortelles, par les affections cardiaques ou rénales (insuffisance rénale chronique) qu'elles induisent.Les complications locorégionales aiguës peuvent également être mortelles par l'extension du pus au cou puis au thorax.

Qui peut contracter cette maladie ?

Tout le monde peut souffrir des angines ; l'enfant à partir de 1 à 2 ans peut faire des angines. Et l'âge moyen de contraction de cette maladie est de 23 ans, selon une étude faite dans le service ORL du CHU-YO

Comment les angines aiguës se manifestent-elles ?

Les angines se manifestent chez le petit enfant par la présence de la fièvre et des troubles digestifs. Voilà pourquoi il est conseillé, quand un enfant de moins de deux ou égal à deux ans a des troubles digestifs et de la fièvre, de l'amener en consultation pour un examen ORL.

La manifestation courante des angines chez des personnes adultes sont, au début, des picotements à la gorge, des difficultés à la déglutition, des douleurs à type de constriction ou de brûlure et de la salivation, cela associé à la fièvre. Le maître signe est la douleur à la déglutition plus la fièvre.

Qu'en est-il de l'hérédité de cette maladie?

On ne peut pas affirmer l'hérédité de la maladie. Mais on s'est rendu compte que les personnes qui ont présenté des angines à répétition, ont souvent leur progéniture qui fera des angines par la suite. Mais pour le moment, nous n'avons pas une étude qui montre l'hérédité de cette maladie.

Les angines sont-elles connues du grand public ?

Oui et non à la fois.

Les angines sont connues, car c'est ce que les patients appellent les amygdales.

Et elles ne sont pas connues parce que ces derniers ne savent pas que c'est une maladie grave. Or, c'est une maladie qui, si elle n'est pas bien prise en charge, peut se compliquer et être mortelle.

Les angines sont-elles guérissables ?

Oui, on peut totalement guérir des angines

Comment les soigne-t-on ?

Les angines aiguës se soignent par des antidouleurs ou antalgiques et de la vitamine C. Il est surtout demandé aux malades d'éviter les anti-inflammatoires qui, parfois, induisent l'expansion de l'infection en brisant la ligne de défense inflammatoire destinée à circonscrire localement l'infection.

Il ne faut pas occulter la prise en charge des facteurs de risque des angines. Donc, nous conseillons toujours aux patients de voir un spécialiste en cas de douleur à la déglutition fébrile. Il existe aussi des collutoires à pulvériser dans la gorge, qui ont une action antiseptique et contre la douleur.

Comment les prévenir ?

Non seulement il faut traiter les angines correctement au début, mais il faut aussi, avant l'apparition de ces angines, éviter les facteurs de risque ; cela consiste à empêcher les pollutions de l'environnement et à protéger les enfants contre « l'empoussiérage » et le tabagisme passif.

Les facteurs de risque doivent être identifiés et pris en charge dans le cas des angines chroniques. Et quand il y a une répétition régulière des angines (plus ou égal à 4 fois par an), il est conseillé de faire une opération chirurgicale.

Donc, une fois l'opération chirurgicale faite, le patient ne peut plus souffrir des angines ?

Les amygdales, par définition, font partie des organes lymphoïdes et dans la gorge, il y a plusieurs organes lymphoïdes. L'opération chirurgicale finit les douleurs liées aux infections chroniques, mais de temps en temps, le fait d'être exposé à « l'empoussiérage » irrite les voies respiratoires, en particulier la gorge.

Et si de plus, on a une allergie liée à une substance quelconque, on aura une inflammation et donc la douleur peut survenir.

Autre chose ?

Les angines sont une affection fréquente qui ne doit pas être banalisée. Elles sont souvent virales et le traitement se fait à base d'antalgique et de vitamine C.

Dans le traitement, on n'ignore pas aussi la recette à base de citron, de miel et de sel ou bien le gingembre qui a un rôle d'apaisement de la gorge. Toutefois, il est toujours conseillé d'aller vers un spécialiste, si la douleur persiste plus de trois jours.