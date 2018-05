Afrique: 35 attachés de défense et hauts fonctionnaires en formation à Dakar

Le Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (Cheds), en partenariat avec le Centre de Politique de Sécurité de Genève et l'Etat-major général des Armées du Sénégal, organise le 10ème Cours d'orientation pour Attachés de Défense et Hauts Fonctionnaires à Dakar.

La 10ème Cours d'orientation pour Attachés de Défense et Hauts Fonctionnaires, qu'organise le Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (Cheds), en partenariat avec le Centre de Politique de Sécurité de Genève (Gcsp) et l'Etat-major général des Armées du Sénégal (Emga) a officiellement démarré avant-hier, lundi 7 mai à Dakar. La cérémonie d'ouverture de cette formation prévue du 07 au 11 mai 2018, a eu lieu au Cercle Mess des officiers (ex-Amirauté).

Revenant sur l'importance de ce séminaire qui se tient pour la dixième fois, le Directeur général du Cheds, le Général de brigade Paul Ndiaye explique: «le cours que vous allez suivre vise, d'une part, à renforcer votre connaissance de l'environnement géopolitique régional et international et, d'autre part, à assurer une formation aux futurs attachés de défense en leur donnant le maximum d'outils pouvant leur permettre de relever les défis professionnels qui se présentent à eux dans le cadre de leur fonction».

A ce propos, le Général à la retraite Luc Fellay, ajoute que «dans un monde en mutation continue, il est important aussi de se rencontrer, entre personnes responsables d'horizons différents, pour échanger et se renseigner. Je sais que certains viennent de loin. Je souligne la présence d'experts d'ici et d'ailleurs, qui vont apporter leurs expériences et ainsi vous faire partager leur vécu».

Prenant également part à la cérémonie d'ouverture, Madame Marion Weichlt Krupski, l'ambassadeur de la Suisse au Sénégal, principal pays partenaire dans cette formation, appelle les attachés de défense et hauts fonctionnaires à privilégier le dialogue dans les différentes missions qui leur seront assignées. «Pour créer la sécurité et stabilité dans le monde, la politique de sécurité dispose de différents instruments.

Les Forces armées sont l'instrument traditionnel de contrainte par le recours à la force ou la menace de recours à la force. C'est le «Hard Power». Toutefois, il existe une forme plus subtile de convaincre: le «Soft Power», la puissance d'attraction de la culture, de produits, de références», renseigne-t-elle.

En effet, trente-cinq (35) auditeurs venant de pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et du Maghreb prennent part à cette formation. Quinze (15) Sénégalais membres des Forces de défense et de sécurité, de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et des diplomates sont parmi ces auditeurs.

Ce cours vise à consolider les connaissances des participants sur les thèmes liés à la géopolitique mondiale, assurer une formation de base et une sensibilisation sur leurs futurs défis professionnels en tant qu'Attachés de défense et de les familiariser au travail dans un environnement multiculturel. Il est articulé autour de trois modules: l'environnement sécuritaire international et régional, la fonction de l'attaché de défense et une visite d'unité sur le terrain.