Afrique de l'Ouest: Mali, RCI, Burkina - Bientôt en zone économique spéciale au profit des populations

Le 6 mai dernier, des membres de l'Association des jeunes pour l'emploi et la réduction du chômage dans la…

A noter que ce projet sous régional bénéficie du soutien de l'Union économique et monétaire ouest africaine et devra servir de modèle pour l'ensemble de l'union.

Pour Dr Boubou Cissé, ces trois pays se sont engagés « pour améliorer la coopération économique et aller vers une intégration plus rapide de leur économie ».

Le lundi 14 mai prochain, sera lancé à Sikasso au Mali, la zone économique spéciale au profit des peuples du Burkina Faso, de la République du Mali et celle de la Côte d'Ivoire. C'est la principale information livrée par le ministre malien de l'économie et des finances malien, à sa sortie d'audience avec le Premier ministre Burkinabè Paul Kaba Thiéba.

