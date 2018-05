L'ancien Roi des arènes estime par ailleurs que le débat porté par les lutteurs est individuel. «Il y a des lutteurs qui n'ont pas de gros cachets mais sont tout aussi touchés par des ponctions financières, mais, on n'en parle pas. Certains qui remettent en cause ses retenues, le font de manière individuelle.

« Si les lutteurs ont des problèmes, ils devraient le discuter avec leurs managers et ensuite saisir le Cng. Avant d'être d'accord où pas sur la doléance des lutteurs, il faut d'abord comprendre le sujet. Je n'ai pas encore vu de lutteur qui est venu me voir pour en discuter », souligne-t-il.

Interpellé sur la question, le président de l'Association des anciennes gloires et responsables de l'école de lutte pense qu'un tel débat doit être mené au sein des écuries et ensuite porté par les managers.

Le président de l'Association des anciens lutteurs du Sénégal et non moins promoteur, est d'avis que les lutteurs n'ont pas adopté la bonne démarche. Il pense qu'un tel débat devrait être posé au préalable au sein des écuries et par les managers qui sont les interlocuteurs directs du Cng de lutte.

