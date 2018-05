Sénégal: Dr Khady Thiam, pneumologue à l'hôpital Fann - «Les crises d'asthme peuvent être evitées»

interview

De la naissance à l'âge de 80 ans, l'asthme peut survenir à tout moment dans la vie d'une personne. Et, 80% des asthmatiques présentent un asthme lié à une allergie, même si toutes les personnes qui ont une allergie ne sont pas asthmatiques.

C'est le Docteur Khady Thiam, pneumologue a l'hôpital Fann, qui apporte ainsi des éclairages par rapport à cette maladie grave que les populations ont tendance à banaliser. Tout en déclinant la conduite à tenir face à une personne qui fait une crise d'asthme, elle précise que ces crises peuvent être évitées.

A quel moment dans la vie de la personne, l'asthme peut faire son apparition ?

A tout moment. Du nourrisson, à quelque mois de la naissance jusqu'à l'âge de 80 ans. Pour résumer, l'asthme n'a pas d'âge.

Qu'est ce qui différencie la maladie de l'asthme de la crise d'asthme ?

La personne qui a la maladie de l'asthme peut ne pas faire de crise comme elle peut le faire. Tout dépend de l'environnement où elle évolue.

Comme je l'ai rappelé, la crise d'asthme est déclenchée par certains facteurs. Et, il faut les connaitre pour les éviter afin de ne pas faire de crise.

Quels sont ces facteurs ?

Il y a la poussière, la fumée, les changements climatiques. Pour l'asthmatique, il faut toujours dépoussiérer les moquettes, éviter l'encens et surtout ne pas s'approcher des animaux domestiques.

L'asthme est-elle lié à une allergie?

80% des asthmatiques présentent un asthme lié à une allergie. Mais, il faut dire que toutes les personnes qui présentent une allergie ne sont pas asthmatiques.

Toutefois, plus on présente une allergie, plus on est exposé à présenter, dans le futur, de l'asthme. Et, celles qui font des crises, c'est parce qu'elles ont inhalé des facteurs allergènes.

Comment se présente une crise d'asthme ?

La crise d'asthme se présente comme suit: une personne qui n'a pas de fièvre et brutalement, surtout la nuit, elle a un problème à respirer et qu'elle vous dise: «j'ai l'impression que je suis en manque d'air».

Et cette gêne à respirer s'associe à une toux qui est répétée, soit qui ramène des crachats quelques fois et qui s'associe à un sifflement.

Quelle est la conduite à tenir face à une personne qui fait une crise d'asthme ?

Il faut mettre cette personne dans un environnement aéré, desserrer tout ce qui bloque. Cela peut être une ceinture, un soutien-gorge, une cravate... Il faut mettre à l'aise la personne.

Sur ce point, on n'est pas obligé de la mettre dans une position toute particulière. Il faut la laisser à la position où elle se sent le plus à l'aise. Très souvent, ce sont des personnes qui vous disent: «je me sens le mieux quand je m'assoie». La crise peut régresser petit à petit, après prise de la pompe.

Si ça persiste, il faut appeler les services de secours (Samu), car c'est mieux de la transporter dans une ambulance médicalisée où le traitement pourra commencer.