Sénégal: Dak'Art 2018 - Exposition internationale, le public se fait désirer

L'ordre national des Experts comptables et des comptables agréés du Sénégal (Onecca) a… Plus »

« On vient de commencer par l'ancien Palais de justice et j'irai dans d'autres lieux, je trouve ça surprenant vraiment même si tout n'est pas forcément facile à comprendre », estime-t-elle.

Plus loin, un couple belge contemple les œuvres exposées. Venu séjourner chez leur fils qui travaille à Dakar, ils en ont profité pour visiter le Sénégal, surtout en cette période de la Biennale. « Nous sommes venus à Dakar depuis quelques jours et on en profite pour visiter tout ce qui est exposé.

« Je n'ai pas encore terminé la visite mais il y a plein de choses que je vois et ce n'est pas mal du tout, il y a une certaine originalité, c'est créatif », explique Monsieur Cissé un des rares nationaux trouvés sur place. Et si ce professeur de sciences physiques fréquente le lieu, c'est parce qu'il « s'intéresse à l'art », nous dit-il.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.