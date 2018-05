Le Haut Conseil des collectivités territoriales (Hcct) s'est réuni hier, mardi 8 mai 2018, pour sa 1ère session ordinaire de l'année 2018.

Ouverte sous la présidence d'Ousmane Tanor Dieng et en présence du ministre du Travail, du dialogue Social, des organisations professionnelles et des relations avec les Institutions, la plénière portait sur l'examen et l'adoption du programme d'activités de la session. Occasion pour son patron socialiste de lister les diverses activités qui attendent sa structure pour cette année en cours.

Et celles-ci vont de : l'élaboration d'un rapport préliminaire sur la situation diagnostic de la mise en œuvre de la phase 1 de l'acte 3 de la décentralisation et les orientations pour la seconde, à l'élaboration d'un rapport thématique sur « le cadre institutionnel, humain et les compétences des Collectivités territoriales, en passant par la mise en place d'un rapport thématique sur « le financement de la décentralisation et les relations inter-acteurs et autre rapport annuel 2018 intitulé : « le Hcct et la finalisation et l'opérationnalisation de la phase 2 de l'Acte 3 de la décentralisation ».