Sénégal: Début du ramadan 2018 - «Impossible d'apercevoir le croissant lunaire à l'oeil nu, mardi prochain»

L'ordre national des Experts comptables et des comptables agréés du Sénégal (Onecca) a… Plus »

Mieux note le texte, le «mardi 15 mai: à cause de l'heure tardive de la conjonction, il sera impossible de voir le premier croissant lunaire à l'œil nu au Sénégal. La Lune se couchera à 19h42, soit 12mn après le Soleil qui se couche à 19h30. Elle sera trop proche du Soleil couchant et noyée dans sa lueur.

Ce moment marque la fin d'un tour de la Lune autour de la Terre et le début d'un nouveau tour», lit-on dans un communiqué parvenu à notre rédaction et signé, pour l'ASPA, Maram Kaïré (Président), Ibrahima Gueye (Vice-Président) et Baïdy Demba Diop, Secrétaire chargé de la Formation.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.