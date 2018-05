Algérie: Ligue 1 - Le CSC à un point du bonheur, duel à distance pour le maintien

L'Algérie et les Pays-Bas veulent, à travers une série de recommandations et mesures,… Plus »

La JS Saoura et le NA Husseïn-Dey, qui suivent derrière avec 48 points chacun, accueilleront respectivement le MC Oran (6e, 42 pts) et le CR Belouizdad (10e, 35 pts) avec la ferme intention de préserver leur position sur le podium. Le Chabab, en particulier, n'aura besoin que d'un petit point lors du derby face au Nasria pour assurer définitivement son maintien.

Le CS Constantine tentera de décrocher un point de son déplacement chez la lanterne rouge l'USM Blida pour assurer officiellement le deuxième titre de son histoire, au moment où deux matchs seront suivis avec attention pour le maintien, en l'occurrence USM Bel-Abbès - US Biskra et DRB Tadjenanet - ES Sétif, vendredi et samedi à l'occasion de la 29e journée du championnat de Ligue 1 de football.

