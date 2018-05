Angola: La TAAG envisage d'acquérir des avions "Wide Body" en 2021

"Nous voulons faire de Luanda un important centre de l'Afrique, reliant les provinces de l'Angola et les villes régionales d'Afrique avec les principales villes d'Europe et d'Amérique du Sud", a-t-il ajouté.

Avec l'acquisition des deux avions Wide Body, le plan de flotte prévoit l'exploitation de 16 appareils. En ce qui concerne le plan d'itinéraire, la TAAG a des yeux sur Hong Kong / Guanzhow car ces villes sont significativement plus rentables que Beijing. Les itinéraires de Londres et de Paris sont actuellement des principales destinations dans Code-Share, selon la PCA de la TAAG.

Luanda — La TAAG, Lignes aériennes d'Angola, envisage d'acquérir deux avions Wide Body en 2021 pour la croissance internationale de l'entreprise, ainsi que d'augmenter les fréquences et de reprendre les vols vers la Chine et Londres, a appris l'Angop.

