Angola: Le ministre de l'Intérieur veut un programme spécifique pour combattre le crime

Luanda — Le ministre angolais de l'Intérieur, Ângelo Veiga Tavares, a recommandé l'exécution d'un programme spécifique de lutte contre la criminalité, principalement dans la province de Luanda, afin de répondre de manière appropriée aux crimes violents.

Intervenant au Conseil consultatif du commandement général de la police nationale, tenu mercredi, à Luanda, le gouvernant a recommandé le développement d'un travail de prévention approfondi, ainsi que les conditions d'une réponse plus énergique aux cas de crimes violents.

Il a estimé qu'il était fondamental d'améliorer et de moderniser la gestion des ressources humaines et de développer et d'agir avec plus de justice en ce qui concerne la mobilité du personnel, en garantissant une évaluation équitable et une promotion adéquate en temps opportun.

Ce processus devrait servir de catalyseur pour les synergies et augmenter la motivation et la performance du personnel, en offrant de meilleures opportunités à ceux qui se distinguent le plus dans l'accomplissement correct de leurs missions, a-t-il ajouté.

D'un autre part, le ministre a appelé à plus de discipline, de rigueur, de contrôle et de travail dans la perspective de police de proximité.

Le Conseil consultatif du commandement général de la police nationale diagnostique le statut actuel de la corporation, son fonctionnement, le projet de loi de base sur l'organisation et le fonctionnement de la police, le plan stratégique de sécurité publique, la stratégie anti-corruption et les crimes connexes.