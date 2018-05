Algérie: Plus de 2 millions de candidats attendus pour les examens de fin d'année

L'Algérie et les Pays-Bas veulent, à travers une série de recommandations et mesures,… Plus »

Selon l'intervenant "337.000 candidats sont inscrits à ce jours, parmi lesquels figurent 260.000 pour l'examen de grade d'enseignant du cycle primaire", ajoutant que le reste concerne les autres grades, à savoir, ceux de conseiller d'orientation scolaire et de guidance professionnelle, sous-intendant, intendant, superviseur d'éducation, et laborantin.

Evoquant le concours de recrutement prévu le 12 juin prochain, il a affirmé que les inscriptions avaient commencé le 2 mai via le site internet de l'ONEC (Office national des examens et concours), précisant qu'il s'agit de même pour le retrait des convocations, notant que le processus se déroule sans incidents.

M.Chaib Draa assuré, à cet effet, que "les mêmes dispositifs entrepris l'année dernière sont prévus pour cette année, et tout est fin prêt sur les plans matériel et humain pour que ces examens se déroulent dans les meilleures conditions".

