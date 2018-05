On o noté des projets réalisés dans plusieurs domaines : éducation, santé, eau potable, sécurité alimentaire. S'ajoute le développement économique à travers la réalisation des activités génératrices de revenus, notamment pour des associations de femmes et de jeunes.

En ce qui concerne l'investissement dans le capital et l'exploration, il est chiffré à 1553 milliards de FCFA. De plus, les mines exploitées, par cette société Sud-Africaine ont versé à l'Etat Malien la somme de 1846 milliards de Francs CFA sous forme de dividendes et de taxes sur 22 ans. A noter que les 20% sur les ventes d'or ne sont pas inclus dans les chiffres susmentionnés.

Cette indication chiffrée a été donnée par les responsables du Groupe Randgold, lors de la présentation du résultat des opérations de l'année 2017. Elle était placée sous la présidence de Mark Bristow, Directeur exécutif de la société minière sud-africaine et non moins PDG du conseil d'administration du Groupe.

