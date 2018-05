Mali: SIAGRI 2018 - « Le Mali ne devrait rien importer si ce n'est le sel », selon le président de l'APCM, Bakary Togola

C'est ce qu'a indiqué le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali (APCAM), Bakary Togola, qui intervenait en langue bamanan, lors de la cérémonie d'ouverture du Salon international de l'Agriculture (SIAGRI), samedi 05 mai dernier au Parc des Expositions de Bamako.

Organisé chaque deux ans, le Siagri est une initiative de l'APCAM. Les nouveautés du Siagri 2018, sont entre autres, l'école du Siagri : apprendre et comprendre les évolutions du secteur, l'implantation « d'une forêt environnementale », l'organisation de visite de terrain, démonstration de culture de serre.

Visiblement préoccupé, le président de l'APCAM a invité tous les Maliens à s'impliquer pour la réussite de l'événement, lequel est une vitrine d'exhibition et de vulgarisation des nouvelles technologies de production et de transformation des matières premières et agro-alimentaires, une plateforme d'expression et de promotion de produits et services, un cadre privilégié de rencontres et d'échanges d'expériences des professionnels du secteur de l'Agriculture.

Aussi, il en a profité pour faire une précision de taille. « Le Siagri n'est pas une affaire de Bakary Togola, mais de tout le Mali... Normalement avec ce potentiel agricole, le Mali ne devrait rien importer si ce n'est le sel », a indiqué le président de l'APCAM.

Par ailleurs, Bacary Togola a rappelé les actions réalisées ou en cours de réalisation à travers l'accompagnement du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta pour développer le secteur agricole au Mali. Selon lui, le Chef de l'Etat a alloué 15% du budget national au secteur agricole. Il a donné plusieurs tracteurs aux paysans ; il a également boosté la subvention des intrants.

Avant d'ajouter : «Les 10 081 083 tonnes de céréales récoltées cette année, ainsi que les 750. 000 tonnes de coton, faisant de notre pays le premier producteur dans la sous-région, sont à votre actif Monsieur le Président ».