Cote d'Ivoire: Premier League - Yaya Touré susciterait l'intérêt de trois écuries anglaises

En fin de contrat avec Manchester City, Yaya Touré (32 ans) pourrait rester en Premier League. Arrivé en Angleterre en 2010 et alors que Pep Guardiola a annoncé vendredi que la porte de sortie venait de lui être ouverte à Manchester City, l'international ivoirien souhaiterait rester dans le Royaume.

« Yaya est en forme et désespéré à l'idée de prouver qu'il est toujours le meilleur milieu central de Premier League. Il serait heureux d'accepter un contrat d'un an pour rester en Angleterre. Et si son futur club n'est pas satisfait de ses performances, Yaya rendra la moitié de son salaire ou le club pourra annuler son contrat immédiatement, sans compensation », a indiqué l'agent de Yaya Touré à Skysports.

Champion d'Angleterre et plusieurs fois capitaine de Manchester City, Yaya Touré pourrait recevoir des offres de clubs de milieu de tableau du championnat anglais. Selon les informations du Daily Mirror, l'ancien joueur de Monaco et de Barcelone susciterait l'intérêt de trois écuries anglaises : Everton, Burnley et Wolverhampton (qui sera de retour parmi l'élite la saison prochaine). Ce choix de rester en Angleterre serait également motivé par des raisons familiales.